: tutto uguale, il volto del ds dello scudetto del Napoli al posto di quello di CR7. Non si arriverà a tanto nelle prossime ore alla Continassa, ma la fantasia dei tifosi bianconeri viaggia già da un po' nella speranza che proprio Giuntoli possa diventare l'uomo giusto per ridare entusiasmo e una visione diversa dopo un triennio di delusioni a tutto il progetto sportivo della Juve.. Primo ingresso ufficiale alla Continassa, poi si procederà ai passaggi formali delle firme e magari degli annunci. Rimandati di qualche giorno proprio per una questione definita di “” all'interno della società bianconera, considerando il rumore e le difficoltà legati all'uscita di scena di Giuntoli dal Napoli.Ad accoglierlo ci saranno il presidente Gianlucae l'amministratore delegato Maurizio, oltre a quel Francescoche è stato un autentico fattore decisivo per la scelta di Giuntoli su delega della proprietà e quindi di John. Non ci sarà Max, in contatto telefonico con il nuovo dirigente e atteso alla Continassa la prossima settimana.Ma anche nessuna squadra di collaboratori che accompagneranno Giuntoli, almeno non subito. Per il ds dello scudetto è previsto un ruolo diverso al di là delle cariche, sarà lui l'uomo a capo di tutta l'area sportiva e che farà da anello di congiunzione tra Max Allegri e la dirigenza. Con Calvo ancora punto di riferimento tra prima squadra, settore giovanile e women. Con Giovanni Manna ds, Claudio Chiellini alla Next Gen, Matteo Tognozzi capo scouting, Federico Cherubini coordinatore delle squadre, Massimiliano Scaglia al settore giovanile puro, Stefano Braghin direttore Juventus Women.