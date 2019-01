l tavolo del Genoa, l’argomento principale rimane quello relativo a Marko Pjaca. Il tutto via Juventus, sia chiaro, che continua il pressing sulla Fiorentina per ottenere il via libera a trattare il croato con un terzo club. E quindi il Grifone. La società viola rimane ferma sulla posizione di sempre: di conseguenza non ha novità in materia, ma il futuro di Pjaca a Firenze è assolutamente in bilico. I dubbi del giocatore lo porteranno ad accettare il ’rimbalzo’ di mercato pilotato dai bianconeri in direzione di Genova? Sono legati al vedersi ancora in un club con la formula del prestito e quindi con un futuro segnato dall’incertezza. Oggi sarà in Italia il manager dell’esterno e le novità potrebbero essere dietro l’angolo. Lo riporta La Nazione.