Rabah Madjer, ex calciatore del Porto e mancato interista a causa del non superamento delle visite mediche nel 1988, è stato condannato a 6 mesi di carcere e al pagamento di una multa da 100 mila dinari (circa 650 euro) per falsa dichiarazione. Le accuse erano di frode, falsificazione e furto d'identità. Madjer era proprietario di due quotidiani algerini, Al Balagh e Al Balagh Erriadhi, che hanno continuato a usufruire dei fondi pubblici statali per l'editoria anche quando avevano già terminato le loro pubblicazioni.