Wilfried Singo è uno dei giocatori più promettenti del Torino, non è un caso che sulle sue tracce ci siano diverse società. L'Inter, così come il Tottenham, da tempo ha posato i propri occhi sul terzino destro ivoriano ma nelle ultime ore anche l'Atalanta ha chiesto informazioni.



Il presidente Urbano Cairo non vorrebbe cedere Singo in questa sessione di mercato ma è pronto ad ascoltare eventuali offerte: se ne dovesse arrivare una ritenuta irrinunciabile, il terzino potrà partire.