L'Arsenal adesso punta a chiudere la stagione vincendo qualche titolo. Il tecnico dei Gunners Arteta ha parlato del prossimo mercato ("Nella posizione in cui ci troviamo in questo momento, ci vogliono giocatori di un altro livello ma devono essere disponibili. Vedremo") e come riportato da Talksport sono 4 gli obiettivi dei londinesi: Mykhaylo Mudryk e Facundo Torres in attacco e Douglas Luiz e Danilo a centrocampo.