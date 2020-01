Mikel Arteta blinda Pierre-Emerick Aubameyang. Queste le parole del manager dell'Arsenal sul futuro del suo attaccante, accostato da Real Madrid, Barcellona e Inter: "Aubameyang via a gennaio? Non ci penso neanche, voglio che resti qui. Xhaka? Ho parlato con lui, volevo capire le sue sensazioni, volevo capire perché pensasse che questo non sia più il posto giusto per proseguire la sua carriera. Gli ho detto che ha il mio sostegno, ho detto ai suoi compagni di fargli cambiare idea perché abbiamo bisogno di lui. Voglio che rimanga, l'ho detto anche al club e al giocatore, detto questo non posso controllare quello che succederà" le parole riportate da Goal.com.