Jack Wilshere è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Bournemouth in Championship. L'Arsenal gli ha permesso di allenarsi per tornare in forma e cercare una squadra alimentando le voci di un possibile ritorno ai Gunners. A spegnere le voci sul nascere ci ha pensato Mikel Arteta, dichiarando: "​"Sono già stato chiaro con la situazione di Jack e il ruolo che ha. Continueremo allo stesso modo", chiudendo ad un possibile ritorno del centrocampista inglese classe '92.