Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha commentato la sconfitta rimediata in casa del City, avversario diretto per la Premier: "Il City è stato migliore di noi per tutta la partita. Non abbiamo mai avuto la possibilità di vincere stasera, dobbiamo essere umili e accettarlo. Mancano ancora 5 partite, sono in Inghilterra da tanti anni e so che ancora tutto può succedere".