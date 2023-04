. Tutti gli occhi, in questo mercoledì di grande calcio internazionale, sono puntati sul big match che rischia di essere decisivo per le sorti del campionato inglese., mette uno contro l’altra le prime della classe del torneo d’Oltremanica. Il City di Pep Guardiola, attualmente con due partite da recuperare, ha la grande occasione di accorciare sui Gunners di Arteta, primi in vetta alla classifica a +5 proprio sui Citizens. Scontro che rischia di diventare fondamentale per la corsa al titolo: in caso di successo dei cannonieri di Londra, il manager di San Sebastian può mettere una seria ipoteca sulla conquista della Premier, un titolo che manca ai biancorossi dalla stagione 2003/2004, l’annata degli Invincibili.. Ambizioni diverse per le due società con la formazione di De Zerbi che vuole risollevarsi dopo la sconfitta ai rigori nella semifinale di FA Cup contro lo United e continuare a sognare un piazzamento nelle competizioni europee. Forest che, invece, ha una grande opportunità di uscire dalla zona retrocessione e scavalcare Everton e Leicester, agganciando il Leeds.– per avvicinare il 7° posto –, con i Reds che possono affiancare il Tottenham in 6ª posizione.