Arsenal, Arteta ha già deciso: sarà addio a Kiwior

Lo scorso gennaio l'Arsenal si è opposto ad una sua cessione in prestito, ma tutto cambierà in vista della prossima estate di mercato. Mikel Arteta non farà sconti e, come già successo con Tierney in questa stagione, libererà spazio salariale tagliando un giocatore che non considera pronto per il suo gioco nonostante il grande esborso fatto per lui dai Gunners per portarlo in Premier dallo Spezia.



Si tratta di Jakub Kiwior, trattato a gennaio da Milan, Roma e Napoli, che però lo hanno richiesto soltanto in prestito senza mai offrire un acquisto anche soltanto con obbligo di riscatto. L'Arsenal non aveva budget per acquistare un sostituto e, di conseguenza, non ha aperto all'addio. Tutto secondo FourFourTwo cambierà in estate quando anche un'opzione in prestito, con semplice diritto di riscatto, potrà essere valutata dai Gunners che hanno già individuato in Jorrel Hato dell'Ajax il rinforzo ideale per potenziare la difesa