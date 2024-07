Inter, Correa è un caso diverso da Sanchez: niente clausola, due motivi per l'addio e una via d'uscita

Forse abbiamo tutti commessodi superficialità neldi questa campagna trasferimenti dell’Inter. La verità è che invece bisogna come al solitoe al momento, con le statistiche drammatiche che l’argentino si porta dietro dall’ultima stagione, nessuno ha avuto la premura di scommettere sulle sue prestazioni sportive.Accadrà più avanti? Questose non hai raggiunto gli obiettivi principali. Forse questo è un altro problema, perché invece: il primo è che non credono più in lui e vorrebbero risparmiare il suo altissimo ingaggio, il secondo invece è che lì davanti andrebbe liberato spazio per la punta che l’Inter vorrebbe reperire dal mercato.

Ecco perché nelle scorse settimanecon lo scopo di informarsi sulle richieste del club: l’iniziale idea di Piero Ausilio era quella di poter realizzare la minor plusvalenza possibile, considerando che ad oggi il valore a bilancio è di circa 8 milioni. Chiaramente certe richieste non hanno invogliato eventuali amanti del rischio.A questo punto è stato commesso il secondo errore di superficialità, visto che molti hanno pensato che in un modo o nell’altro l’addio si sarebbe consumato, magari ancheTra il cileno e l’argentino, però, esiste una: quando l’Inter rescinde l’accordo con il Nino ricorre a una clausola precedentemente inserita nel contratto, che invece non esiste nel caso di Correa.

E allora in che modo l’Inter potrebbe liberarsi di Correa? Ad oggicon il club disposto a offrire all’argentino circa la metà dell’attuale compenso, lasciandolo libero di scegliersi una destinazione, qualcuno che possa offrirgli un contratto più lungo ma partendo da un salario più basso. Quel che è certo è che servirà del tempo e soprattutto pazienza, perché la rosa attuale presenta scogli, ostacoli enormi per un’Inter che vorrebbe evolvere e che invece non può farlo. La moneta che si paga quando si commette un errore di valutazione,