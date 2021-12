Nel corso dell'ultima conferenza stampa, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato del prossimo capitano dei Gunners dopo la scelta del club di togliere la fascia ad Aubameyang per motivi disciplinari: "Abbiamo tanti leader in squadra. Nell'ultima partita è stato Lacazette ma abbiamo anche Xhaka che ha indossato la fascia in passato. Per noi è un giocatore importante, ma non è il momento di affrettare la scelta".