Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato dopo la sconfitta contro il Liverpool lamentandosi del calendario che riserva ai Gunners partite ravvicinatissime: questa settimana addirittura tre in sei giorni.



"Grazie mille alla Premier League per averlo fatto. E si ripeterà quando giocheremo contro Chelsea e Manchester United. Se vogliono dare loro un vantaggio, oggi dico 'Grazie mille per averlo fatto'. La Premier non cambia i programmi perché ci sono accordi con le tv. Ma non è giusto per l'Arsenal"