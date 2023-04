Il Milan fa sul serio per Florian Balogun in vista della prossima sessione di mercato, ma secondo quanto riportato da FourFourTwo in Inghilterra, l'allenatore dell'Arsenal, club proprietario del cartellino dell'attaccante 21enne in prestito al Reims, Mikel Arteta, non ha alcuna intenzione di liberarlo e vuole testarlo nel prestagione a Londra.