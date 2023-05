Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato della prossima sessione di mercato:



"Quando ti avvicini alla cima, i margini sono più piccoli. Ciò che ti fa vincere o perdere è minimo. E' un rigore che entra o esce e la stagione cambia in quel momento. Avere tre o quattro infortuni o avere una squadra al completo nei momenti chiave definisce la stagione. Quello che abbiamo davanti a noi la prossima estate è estremamente importante e dobbiamo assolutamente far bene".