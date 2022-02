Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha spiegato ai canali ufficiali dei Gunners il motivo della cessione in prestito di Balogun al Middlesbrough:



"Vogliamo sviluppare il talento di quel giocatore, per massimizzare il suo potenziale, che è enorme. Dobbiamo cercare di esporre il giocatore il più rapidamente possibile al livello di cui ha bisogno per essere valorizzato, qui può giocare solo con gli Under 23".