Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato di molti argomenti nell'intervista rilasciata a Marca.



RICE - "Se abbiamo pensato di ingaggiarlo per più di 100 milioni di euro? Non posso parlare di giocatori che non sono in società. Preferisco non dire nulla".



HAVERTZ - "Il talento ha un prezzo e all'Arsenal siamo sempre interessati ai giovani con esperienza. Ripeto, non parlo di giocatori di altri club, ma nel caso di Kai ha già fatto vedere tanto, anche in Champions. È un giocatore talentuoso e versatile e ha solo 24 anni".



FUTURO - "Allenare il Barcellona o il Real Madrid un giorno se fossi lontano dall'Arsenal? La Spagna è il mio Paese. Sono stato via tanti anni e ad un certo punto potrebbe essere un'opzione tornare ne LaLiga e fare altre esperienze. Ma ora... PSG? Posso solo dire che sono felice all'Arsenal. Mi sento amato, apprezzato dai nostri proprietari e ho molto da fare qui in questo club. Sono felice ed estremamente grato di essere all'Arsenal".