L'Arsenal fa visita al Leicester nel sabato di Premier in una gara fondamentale per le velleità di titolo della squadra di Arteta. Non solo campo però per i Gunners che hanno comunicato una decisione particolare.



Il capitano della squadra nella partita di oggi infatti sarà Alex Zinchenko, il giocatore ucraino che più volte si è esposto per far cessare il conflitto nel suo Paese natale. La comunicazione è arrivata dallo stesso club londinese che ha optato per il cambiamento odierno, come "un segno di rispetto e amore nel giorno che segna il passaggio di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina".