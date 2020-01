Parabola discendente quella di Dani Ceballos all’Arsenal. Spesso impiegato nei primi due mesi di stagione, il trequartista spagnolo ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per altrettanto tempo. Al suo rientro, in panchina non c’era più Unai Emery, tecnico che gli ha dato fiducia, ma Mikel Arteta, che invece lo ha spedito in panchina. Come rivelato da Cadena SER, il giocatore di proprietà del Real Madrid ha comunicato all'allenatore di voler lasciare il club per trovare spazio altrove. I Blancos valutano l’interruzione del prestito.