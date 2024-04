Arsenal-Chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Gunners che vogliono difendere il primato in classifica (a +1 sul Manchester City, a +2 sul Liverpool) in questa splendida stracittadina. Di contro i Blues, trascinati da Cole Palmer, cercano di rientrare in corsa per una qualificazione alle prossime coppe europee.• Partita: Arsenal-Chelsea• Data: martedì 23 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport• Streaming: NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Arsenal-Chelsea in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Arsenal-Chelsea in diretta su SKY SPORT

GUARDA SU SKY SPORT

Arsenal-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now.Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Jorginho; Saka, Odegaard, Havertz; Gabriel Jesus. All. ArtetaPetrovic; Gusto, Badiashile, Thiago Silva, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Jackson, Sterling. All. Pochettino