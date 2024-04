Dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League ai rigori contro il Real Madrid, ilallenato da Pep Guardiola torna in azione: di scena a Wembley lacontro il, per guadagnare il pass per la finale contro Manchester United o Coventry City, avversarie domani.I Citizens hanno eliminato Huddersfield, Tottenham, Luton e Newcastle, mentre i Blues si sono disfatti nel percorso verso il penultimo atto di Preston North End, Aston Villa, Leeds United e Leicester City. E' uno dei momenti migliori degli ultimi anni per gli uomini di Pochettino, reduci da otto partite senza sconfitte e vogliosi di ripetere l'impresa del 2021, quando furono capaci di vincere la Champions League proprio contro gli avversari odierni. Per il Chelsea che ha vinto otto volte l’FA Cup con l’ultima affermazione datata 2018, sarebbe il premio di consolazione per un’altra annata che non è andata secondo le aspettative. Con una duplice valenza, però: se vincessero il trofeo, i Blues accederebbero di diritto all’Europa League, irraggiungibile in campionato.

Haaland non figura nemmeno in panchina: gioca Julian Alvarez in attacco per Guardiola. Brilleranno le stelle inglesi di Foden e Palmer con vista su Euro 2024, ok anche De Bruyne ed Enzo Fernandez.Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez. All. GuardiolaPetrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, Palmer; Jackson. All. Pochettino