Yannick Carrasco è sempre più lontano dal campionato cinese nel quale milita adesso con la maglia del Dalian Yifang. Su di lui c'è stato un forte interesse dell'Arsenal che però vorrebbe il giocatore in prestito, non volendo per adesso investire una grossa somma di denaro. Sul giocatore c'è anche il Milan, in questo caso l'unico nodo resterebbe l'ingaggio, per adesso troppo alto percepito dal giocatore belga, pari a 10 milioni di euro. A riportarlo è SportWitness.