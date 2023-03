L'Arsenal ha messo gli occhi su due calciatori del Brighton: il 21enne centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo (blindato lo scorso febbraio con un nuovo contratto fino a giugno 2027) e il 25enne esterno offensivo giapponese Kaoru Mitoma. Per quest'ultimo, accostato sul mercato pure a Manchester City e Real Madrid, il club inglese allenato dall'italiano De Zerbi sta preparando una ricca offerta per convincerlo a prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025.