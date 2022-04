L'Arsenal potrebbe rimanere scoperto nel reparto avanzato in estate. Dopo la partenza di Pierre-Emerick Aubameyang al Barcelona, ​​​​​​è possibile che parta anche Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto. Ecco perché Arteta ha messo gli occhi su Alexander Isak e Darwin Núñez come obiettivi principali del club. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.