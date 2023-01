lo ha visto fare a Guardiola da posizione privilegiata, nei tre anni e mezzo passati al suo fianco come vice allenatore sulla panchina del Manchester City.. L'apprendistato da Pep però ha funzionato, ora possiamo dirlo visto come i gunners stanno dominando questa Premier League.Solamente altre cinque volte una squadra era riuscita a fare gli stessi (o più) punti dei 43 realizzati dai gunners dopo 16 partite.- A Guardiola, Arteta non ha "rubato" solo tanti trucchi del mestiereIl brasiliano è stato senza dubbio l'acquisto più importante dell'Arsenal.. Poi l'infortunio che lo terrà fuori a lungo ma che per ora non ha cambiato la situazione. I gunners continuano a volare sull'onda dell'entusiasmo di una squadra che sembra funzionare alla meraviglia a prescindere dai singoli interpreti, dai quali spiccano comunque alcuni come Saka, Odeegard ma anche Saliba in difesa.quando i rossoneri, in corsa per lo scudetto, scelsero di non muoversi sul mercato nonostante alcuni infortuni chiave (in quel caso in difesa). Una scelta che poi ha ripagato vista l'esplosione di Kalulu e la vittoria finale del campionato. Dall'altra parte però, la possibilità concreta di tornare sul tetto d'Inghilterra dopo quasi 20 anni, può portare il club a scegliere l'altra via,L'esterno ucraino dello Shakhtar, Mudryk, sta aspettando il club di Londra, come ha fatto capire più volte suoi socialper un giocatore che sarebbe perfetto nel 4-3-3 di Arteta. E c'è poi la questione attacco; Gakpo, obiettivo dei gunners, è passato al Liverpool e la cerchia dei nomi si restringe.che poi scelse però la Juve. Il serbo rimane oggetto di desiderio a Londra anche se ipotizzare un'operazione già per gennaio è complicato se non utopistico.nonostante una stagione fin qui difficile. Un'alternativa è Jonathan David del Lille. Riflessioni in corso, con tre competizioni impegnative comecon il rischio però di spezzare un equilibrio che fin qui è stato perfetto, in campo e fuori.