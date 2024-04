Arsenal e Tottenham su Isak: pronti oltre 100 milioni

Tutti pazzi per. L'attaccante svedese classe '99 continua a brillare con il, nonostante i Magpies non vivano la migliore delle stagioni, e con il rendimento alle stelle arrivano gli interessamenti delle big della Premier League.- Nel 2023/24, Isak ha collezionato 31 presenze complessive con la maglia del Newcastle (21 in Premier League, 5 in UEFA Champions League, 4 in FA Cup e 1 in Coppa di Lega) mettendo a segno 18 gol (14 in campionato, 1 in Champions e in Coppa di Lega, 2 in FA Cup).- Numeri che fanno gola alle grandi squadre alla ricerca di un centravanti affidabile per la prossima stagione, ma due su tutte in Premier si stanno muovendo:, come riferisce il Sun. I Gunners fanno i conti con i tanti infortuni di Gabriel Jesus, gli Spurs non si accontentano di Richarlison e così entrambe le società londinesi hanno messo nel mirino Isak.

- La cessione dello svedese potrebbe fare comodo al Newcastle in ottica Fair Play Finanziario, di conseguenza la richiesta di partenza è molto alta:. Arsenal e Chelsea sono avvisati.