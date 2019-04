Unai Emery, manager dell'Arsenal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di domani: "Koscielny e Xhaka? Vedremo domani le loro condizioni. Per noi è sempre meglio avere ogni calciatore a disposizione e poi decidere. Domani ci giochiamo una partita importante, abbiamo la possibilità di scegliere chi schierare per fare una buona prestazione. Aubameyang ha avuto qualche problema, era sotto antibiotici e per questo motivo è partito dalla panchina. Credo che al momento stia meglio, può giocare dall'inizio. Ozil? Dobbiamo concentrarci sulla partita, possiamo arrivare ai nostri obiettivi. Qualche mese fa non l'avremmo potuto pensare. È un momento importante della stagione, sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo restare uniti e calmi per cercare di essere concentrati al massimo".