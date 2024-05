Juventus, il piano per Di Gregorio e la cessione già programmata

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, con Thiago Motta sempre in pole per il dopo Allegri dopo aver raggiunto un accordo verbale tempo fa, Cristiano Giuntoli sta iniziando a muoversi sul mercato per pianificare le strategie in vista dell'estate.- L'idea della Juventus è quella di prendere il classe '97 per fargli fare un anno da vice Szczesny e poi promuoverlo titolare dalla stagione 2025/26.: se la Juve dovesse chiudere l'affare De Gregorio dovrà trovare una nuova sistemazione all'ex portiere del Genoa, che potrebbe essere individuato come una delle contropartite da mettere sul tavolo per ridurre la spesa.

- Sia Perin che Szczesny hanno il contratto in scadenza a giugno 2025, ma probabilmente le due situazioni verranno gestite in modo diverso: con il polacco ci sono stati dei contatti per un rinnovo con ingaggio spalmato in più anni, ma una trattativa vera e propria non è mai iniziata e. Questa, a oggi, è l'idea della Juve che continua a lavorare per il portiere del Monza.