Emery ha parlato del mercato dell'Arsenal, confermando che la società è alla ricerca di giocatori di spessore: ''Non vogliamo prendere le seconde scelte, stiamo aspettando, abbiamo giocatori molto bravi, abbiamo giocatori giovani molto bravi, siamo consapevoli anche che abbiamo bisogno di migliorare alcuni giocatori in questa squadra. Voglio solo un paio di giocatori solo se possiamo essere certi che verranno per migliorare la nostra squadra''.