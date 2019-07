Seconda uscita “americana” per la Fiorentina, che allo stadio Bank of America di Charlotte ha affrontato l’Arsenal. Partita di grande lustro per la squadra di Montella, che però parte con le seconde linee, viste le recenti fatiche contro il Chivas, così come l’Arsenal, che si presenta con una squadra ricca di giovani dopo la vittoria contro il Bayern Monaco. Sono comunque tanti i giocatori interessanti presenti nei primi 22, come Nelson e Nketiah nei Gunners e Vlahovic e Castrovilli nei viola.



PRIMO TEMPO- Partita che inizia subito a ritmi molto elevati, con entrambe le squadre che ci tengono a fare bene e vogliono mettersi in mostra. La Fiorentina inizia in maniera molto spensierata, con tanta grinta e voglia di fare bene. Si mettono in luce Sottil e Vlahovic, che più volte impegnano il portiere Martinez. Ad aprire le danze è però l’Arsenal, che alla prima sbavatura dei viola non perdona con un magistrale contropiede, concluso benissimo da Nketiah. Nonostante lo svantaggio la Fiorentina però non molla, e continua a produrre bel gioco.



SECONDO TEMPO- Seconda frazione di grande difficoltà per i viola, con Emery che inserisce alcuni dei suoi campioni e cambia radicalmente il match. Lacazette, Ozil, Mkhitaryan e Leno cambiano subito l’inerzia della gara, schiacciando i viola nella propria metà campo, con i viola in evidente affanno anche a causa della rosa ristretta. Al 65’ è ancora Nketiah a bucare la rete, dopo un assist perfetto di Lacazette che gli spalanca la porta. Chiude la gara al minuto ’89 Willock, che riceve in area dal solito Lacazette e trafigge Terracciano. Nonostante il pesante risultato, la Fiorentina non ha certo sfigurato, anche contro un avversario di livello tecnico superiore, però sembra lampante la necessità di rinforzare la rosa, aggiungendo ad alcuni giovani di valore, dei giocatori che possano fare davvero la differenza.