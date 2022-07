Uno scatenato Arsenal ha vinto 6-0 in amichevole contro il Siviglia. Tra i protagonisti della vittoria c'è Gabriel Jesus, finora uno dei migliori acquisti nel campionato inglese. Il brasiliano, arrivato dal Manchester City, ha segnato tre gol nella vittoria di oggi, da aggiungere agli altri quattro nelle ultime partite. Sette gol in cinque gare per il brasiliano, che ha avuto un impatto pazzesco nei Gunners.