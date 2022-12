Dal Brasile arrivano brutte notizie per l'Arsenal. Gabriel Jesus è costretto a operarsi al ginocchio dopo l'infortunio subito nel secondo tempo della gara con il Camerun al Mondiale in Qatar, e probabilmente rimarrà fermo per circa 3 mesi.



QUANDO PUO' RIENTRARE - Con 9 gol il giocatore era stato decisivo per il primo posto dell'Arsenal nella prima parte di stagione: 37 punti in Premier League nelle prime 14 partite, +5 sul City secondo. La speranza di Arteta è di riaverlo a disposizione per il big match contro i Citizens in programma a metà febbraio.