L'Arsenal rilancia e ora il colpo Kai Havertz è più vicino che mai. Secondo quanto riferito da The Athletic, i Gunners sono ormai a un passo dal raggiungere l'accordo definitivo con il Chelsea per il trequartista tedesco: l'ultima proposta si aggira intorno ai 65 milioni di sterline, al cambio circa 76 milioni di euro, ai quali possono essere aggiunti ulteriori bonus.



Una volta perfezionata l'intesa tra i club, l'Arsenal chiuderà l'accordo con il classe '99 e organizzerà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Havertz, arrivato al Chelsea dal Bayer Leverkusen nel 2020 per 90 milioni di sterline (al cambio circa 105 milioni di euro), è pronto a salutare nell'ottica di sfoltimento della rosa dei Blues, che nel frattempo hanno ufficializzato l'arrivo di Christopher Nkunku dal Lipsia.