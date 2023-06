Il Chelsea l'aveva bloccato già da tempo anticipando la concorrenza, in questi minuti è arrivata l'ufficialità: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore dei Blues. Contratto di sei anni fino al 2029, al Lipsia andranno circa 60 milioni di euro.



PERCHE' NKUNKU ESULTA GONFIANDO UN PALLONCINO



LA SVOLTA - Il Chelsea si era mossa da mesi sull'attaccante classe '97 bloccandolo già durante il mercato di gennaio dopo avergli fatto fare le visite mediche in gran segreto. Mancavano però ancora alcuni dettagli da sistemare con gli agenti del giocatore e in questi giorni le parti hanno trovato la quadra. Dopo aver speso più di 300 milioni nella sessione invernale inizia il mercato estivo col botto, Nkunku è il primo colpo.



LE PRIME PAROLE - "Sono molto felice, è stato fatto un grande sforzo per portarmi in questo club e adesso voglio dimostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare in campo". Dopo aver saltato il Mondiale in Qatar per infortunio, Nkunku ha vinto la Coppa di Germania con il Lipsia facendo gol e assist in finale contro l'Eintracht Francoforte. Il giocatore ha chiuso la stagione con 23 gol e 9 assist in 36 partite.



Nkunku is a Blue! pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023