La schiacciante vittoria sul Manchester United ha mostrato un nuovo Arsenal, plasmato dalle nuove idee calcistiche di Mikel Arteta. Calcio verticale, rapido e fatto di continui cambi di campo per sbilanciare l'avversario. Nonostante questo, le prime partite sulla panchina dei Gunners hanno portato agli occhi del tecnico dei problemi in fase difensiva, per questo la dirigenza vuole operare sul mercato. Il nome caldo è quello di Dayot Upamecano del Lipsia, sfumato in estate visto le alte richieste e, secondo quanto riporta l’Evening Standard, i tedeschi hanno rinnovato la loro posizione: il francese non parte per meno di 70 milioni di euro.