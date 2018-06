L'Arsenal si appresta ad annunciare altri due colpi di mercato: in arrivo ci sono il portiere tedesco Bernd Leno dal Bayer Leverkusen per 22 milioni di euro e per 28,5 milioni dalla Sampdoria il regista uruguaiano Lucas Torreira. Entrambi firmeranno un contratto per le prossime cinque stagioni fino al 2023.