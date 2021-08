Secondo Metro, l'Arsenal sta iniziando a guardarsi intorno in cerca di alternative a James Maddison. Per l'inglese infatti il Leicester chiede 60 milioni di sterline, cifra ritenuta al momento troppo alta. Per questo Edu, direttore tecnico dei londinesi, avrebbe individuato in Jesse Lingard l'alternativa giusta al trequartista delle foxes. Il Manchester United lo valuta 25 milioni di sterline, cifra molto più abbordabile, motivo per cui nel caso la trattativa per Maddison non dovesse sbloccarsi, i gunners potrebbero decidere di affondare per il 28enne.