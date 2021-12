L'Arsenal è alla ricerca di nuovi attaccanti per sostituire il partente Alexandre Lacazette e l'ormai non più giovanissimo Pierre-Emerick Aubameyang iniziando a muovere i primi passi già a gennaio. I Gunners stanno seguendo da vicino l'evolversi di due attaccanti in particolare: Dominic Calvert-Lewis, 24enne attaccante inglese dell'Everton, e Jonathan David, 21enne attaccante canadese del Lille, secondo Four Four Two.