L'Arsenal, per sopperire all'infortunio di Holding, è alla ricerca di un difensore centrale. Secondo quanto riportato da Talksport, i Gunners hanno messo nel mirino Eric Bailly, difensore del Manchester United che in questa stagione non sta trovando molto spazio con Josè Mourinho, avendo collezionato solo 6 presenze in Premier League. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni, il alternativa, si pensa a Gary Cahill, difensore del Chelsea, in scadenza di contratto con i blues.