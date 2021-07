L'Arsenal, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, avrebbe messo nel mirino Denis Zakaria. Lo svizzero ha chiesto la cessione al Borussia Monchengladbach e per Arteta è il profilo giusto per rimpiazzare Xhaka, destinato alla Roma. Sul giocatore è vivo anche l'interesse del Napoli, alla ricerca di un centrocampista dopo la fine del prestito di Bakayoko e l'infortunio di Demme. Lo riporta il Daily Mirror.