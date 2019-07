Come riporta il Mirror, i rapporti tra Laurent Koscielny e l’Arsenal sono ai minimi storici. In seguito alla decisione di non partire in ritiro con la squadra, i Gunners hanno imposto al giocatore di compiere la preparazione estiva allenandosi con i ragazzi delle giovanili. Koscielny, classe 1985, si è promesso al Rennes ma la squadra francese fatica a trovare un accordo con l'Arsenal.