L’Inter è ancora alla ricerca del profilo giusto, per costi e caratteristiche tecniche, che possa prendere il posto in rosa lasciato da Hakimi. Ha diverse soluzioni sul tavolo sulle quali sta lavorando alacremente da diverse settimane., Nandez del Cagliari sta scalando posizioni anche in virtù degli ottimi rapporti con il club isolano.L’Inter è una opzione molto gradita, probabilmente la preferita rispetto ad Atletico Madrid e Villarreal. E nelle prossime 24 ore è attesa una svolta: se l’Arsenal dovesse ammorbidire la sua posizione sulla formula allora potrebbero cambiare le priorità nerazzurre. Che vedono Dumfries e Nandez più avanti ma con possibili sorprese dietro l’angolo.