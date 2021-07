Secondo quanto riportato dal Mirror, l'Aston Villa ha intenzione di proseguire la trattativa per Emile Smith Rowe. Il centrocampista è stato individuato come il rinforzo giusto per la mediana, vista anche l'incertezza sul futuro di Grealish. L'Arsenal però ha rifiutato le prime due offerte che gli sono state fatte, giudicando troppo bassa la cifra di 30 milioni di sterline. Al momento il giocatore è ritenuto incedibile, ma nel caso in cui le proprie casse dovessero riempirsi con la cessione di Grealish, il club di Birmingham potrebbe alzare l'offerta e convincere Arteta a cedere il classe 2000.