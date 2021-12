Eddie Nketiah ha rifiutato l'ultima offerta di rinnovo dell'Arsenal e vuole andare a scadenza il prossimo giugno, riporta Sky Sport UK. Arteta nelle scorse settimane aveva dichiarato di volere il rinnovo della punta ma il classe '99 inglese non avrebbe accettato il rinnovo per causa dello scarso utilizzo: solamente 2 presenze in Carabao Cup segando 2 gol.