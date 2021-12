Potrebbe esserci un risvolto di mercato dietro la punizione da parte di Mikel Arteta di togliere la fascia da capitano a Pierre-Emerick Aubameyang e non convocarlo per la partita con il West Ham, a causa dell'arrivo in ritardo dopo un permesso concessogli per andare a trovare la madre malata. Secondo Fichajes il 32enne attaccante gabonese è alla portata del Barcellona e per un eventuale affondo bisognerebbe aspettare il parare di Xavi sul giocatore dell'Arsenal.