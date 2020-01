Il grave infortunio di Calum Chambers ha fatto riprogettare i piani di mercato di Mikel Arteta e della dirigenza dell’Arsenal. Stando a quanto riporta il Telegraph, i Gunners potrebbero inserirsi per Nathan Ake, difensore centrale del Bournemouth. Sull’olandese, in pole ci sarebbe la sua ex squadra, il Chelsea, che possiede un accordo stabilito alla sua vendita per poterlo comprare a 47 milioni di euro, ma Arsenal e Blues non sono le uniche squadre: sulle tracce del difensore ci sarebbero anche Tottenham, Manchester City e Everton.