L’infortunio di Gabriel Jesus ha cambiato le priorità del mercato dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dal Sun, la dirigenza dei Gunners ha deciso di non affondare immediatamente il colpo Mykhailo Mudryk, esterno offensivo in forza allo Shakhtar Donetsk. La squadra londinese aspetterà il mercato estivo per firmare l’ucraino.