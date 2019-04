Serata magica per l'Arsenal ieri sera. Nella vittoria al San Paolo che ha eliminato il Napoli ed è valsa l'accesso in grande stile alle semifinali di Europa League, il gol del definitivo 1-0 è arrivato grazie a una punizione segnata da Alexandre Lacazette al 36'. Come ricorda oggi l'account Twitter del club londinese,. Era il 27 novembre 2002, si disputava la seconda fase a gironi di una Champions League che sarebbe culminata 6 mesi dopo con una finale tutta italiana tra Juventus e Milan: all'Olimpico, l'Arsenal sconfisse 3-1 la Roma, e il terzo gol che sigillò il risultato fu opera diA dire il vero, Henry in quel match mise a segno una tripletta, che ribaltò l'iniziale vantaggio romanista di Cassano. Ieri,. Anche se 'solo' in Europa League.