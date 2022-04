Intervistato da spox.com, il portiere tedesco dell'Arsenal Bernd Leno ha parlato delle voci che lo vogliono di ritorno al Bayer Leverkusen, suo vecchio club:



“Ho letto anch'io, ma non ne so niente. Hanno anche detto che avrei sicuramente voluto tornare nel mio paese d'origine, ma non è vero. Qui mi sento a casa, anche se le cose non stanno andando così bene per me in questo momento".