Sambi Lokonga, giovane centrocampista belga dell'Arsenal, arrivato nell'estate del 2021 dall'Anderlecht, ha svelato a Le Derniere Heure che è stato sul punto di chiedere di lasciare a marzo, quando il ct del Belgio Roberto Martinez lo ha escluso dalle convocazioni per via del suo scarso impiego:



"L'ho chiamato il giorno dopo la partita internazionale di marzo. Ero davvero inc..ato. Ho pensato per un momento che non volevo più nemmeno giocare in nazionale. Ero disgustato. Ho chiamato il mio agente per chiedergli se restare all'Arsenal fosse una buona idea. Mi ha confortato nella mia scelta, anche se so che devo partire titolare più spesso per crescere".

